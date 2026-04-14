葬儀社との打ち合わせを行う際の注意点とは！？お葬式にかかる費用の目安、見積書の見方を解説 葬儀内容を決める 葬儀社との打ち合わせ 遺体の安置後、葬儀社と2度目の打ち合わせを行い、葬儀内容を詰めていきます。 葬儀社が式場と火葬場に問い合わせ、日時のあたりをつけます。遺族は宗教者に連絡して問題がなければ、次に内容を話し合います。遺族の要望があれば伝え、予算内でよりよいプランを選択していきます。葬儀