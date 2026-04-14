高松市役所(資料) 受刑者の選挙権を制限する公職選挙法の規定を「違憲」と判断し、元受刑者の男性の選挙人名簿への登録を認めた高松地裁の判決を不服として、高松市選挙管理委員会は13日付で最高裁判所に上告しました。 この裁判は、実刑判決を受け仮釈放された高松市の元受刑者の男性（40）が選挙人名簿への登録を求めて起こしたものです。 高松地裁は3月31日、受刑者の選挙権を一律に制限する公職選挙法の規定を「