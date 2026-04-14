佐賀県佐賀市の観光牧場「三瀬ルベールどんぐり村」で、一部の来園者が設置されていたタイヤを丘の上から転がす事案が発生したとして、運営法人は4月13日、公式サイトで「お知らせとお詫び」を発表した。「重大なインシデント」として、同日中にタイヤをすべて撤去したとしている。この問題をめぐっては、SNS上にも目撃情報が投稿されている。それによると、小学生がタイヤを転がし、丘の下にいたベビーカーや幼い子どもにぶつかり