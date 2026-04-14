これぞ、「魔改造」か。【もっと読む】エース戸郷の歯車を狂わせた一件を知る不振で開幕から二軍調整中の戸郷翔征（26）が、久保康生巡回投手コーチ（68）と二人三脚で投球フォームの修正に着手。魔改造の異名を取る同コーチから「菅野のように腕から始動するフォーム」への変更を提案されると、関係者もビックリの別人と化した。ノーワインドアップから左足を上げるより先に両手を一度、右肩方向に引く新フォームはロッキーズ