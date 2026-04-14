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アジア株上昇、米イラン再協議期待豪州株上げ縮小、利上げ観測＆信頼感急落 東京時間11:21現在 香港ハンセン指数 25880.97（+220.12+0.86%） 中国上海総合指数 4003.06（+14.50+0.36%） 台湾加権指数 35911.55（+454.26+1.28%） 韓国総合株価指数 5997.19（+188.57+3.25%） 豪ＡＳＸ２００指数 8991.80（+65.76+0.74%） アジア株は上昇、米イラン再協議期待が相場を支えている。トラ