秋田朝日放送 １４日朝、秋田市の栗田支援学校の近くの住宅街でクマ１頭が目撃されました。 警察とツキノワグマ等情報マップシステム【クマダス】によりますと、午前８時１５分秋田市新屋栗田町の畑で体長およそ１ｍのクマ１頭が目撃されました。また、近辺では午前８時４５分と午前８時５０分にもクマが目撃されました。 目撃されたクマはいずれも体長１ｍほどで、警察は同じクマだとみて周辺を警戒しています。 栗