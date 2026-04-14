名鉄岐阜駅のトイレで男性の手に噛みつき、ケガをさせたとして逮捕されていた岐阜市職員の男性(37)が不起訴になりました。岐阜市職員の男性(37)は先月7日夜、名鉄岐阜駅の改札内にある男子トイレで、男性会社員(46)の左手に噛みつき、出血を伴うケガをさせた傷害の疑いで現行犯逮捕されていました。岐阜地検は、「諸般の事情を考慮した」などとして、男性を13日付で不起訴処分にしました。男性は当時酒に酔った状態で、警