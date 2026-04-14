兵庫・加古川市のため池上の歩道が10日、約70mにわたって柵ごと崩落した。2月下旬からひび割れの通報を受け通行規制をしていたという。「ドン！と音がして橋が崩れた」歩道が柵ごと崩落10日、兵庫・加古川市にある、ため池の上を通る歩道が崩れた。車道は残っているが、歩道だけが柵ごと崩落している。その瞬間、周囲には大きな音がしたという。目撃者：ガードマンさんは「午前10時35分にドン！と音がして、橋が崩れた」と言ってい