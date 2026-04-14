歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が13日、自身のインスタグラムを更新。中村勘三郎さん（享年57）の妻で、自身にとって義母にあたる波野好江さんの誕生日を家族で祝福したことを報告した。【写真】「笑顔あふれるご家族」前田愛が公開、義母＆息子たちのほほ笑ましい“3ショット”前田は「お母様のお誕生日でした」と書き出し、波野さんの両隣に長男で歌舞伎俳優の3代目・中村勘太郎（15）、次男で