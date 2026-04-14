元巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏（51＝現ヤ軍GM特別アドバイザー）とサッカー元日本代表の岡崎慎司氏（39＝現ドイツ6部リーグ、FCバサラ・マインツ監督）の初共演トークショー「ANightofLegends」が現地13日（日本時間14日）、ニューヨーク・マンハッタンにて開催された。日本が誇る野球、サッカー界のレジェンド同士。ヤンキース時代にワールドシリーズ制覇経験がある松井氏、レスター・シティFCでプレミア