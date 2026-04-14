2度の震度7の揺れに見舞われた熊本地震、その最初の地震から14日で10年です。大きな被害を受けた益城町から中継です。後藤祐太アナウンサー：最初の震度7を観測した『前震』と呼ばれる地震からきょうで10年を迎えます。熊本と大分で、災害関連死を含めあわせて278人が犠牲となりきょうは鎮魂の祈りに包まれています。45人が犠牲となった益城町では14日朝、始業前に町長や職員などが黙とうし犠牲者を悼みました。その後、庁舎横の震