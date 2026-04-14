ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜が13日、自身のインスタグラムを更新。前日の12日に38歳の誕生日を迎え、夫・茶と友人たちに祝ってもらったことを報告した。【写真】「カトちゃんと出会い17年」仲むつまじい“バースデーショット”を披露した加藤綾菜＆加藤茶夫妻綾菜は「誕生日でした！ついに…38歳!!カトちゃんと出会い17年 カトちゃん＆親友達に連日祝って頂き感謝感激です。そして応援してくださ