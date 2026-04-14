アメリカの大手航空会社ユナイテッド航空のCEOが、アメリカン航空との合併の可能性について、トランプ大統領に提案していたことがわかりました。ロイター通信は13日、複数の関係者の話として、ユナイテッド航空のCEOがアメリカン航空との合併の可能性についてトランプ大統領に提案していたと報じました。この提案は、ことし2月下旬の会談で行われたものだとしています。ただ、現時点で正式な提案が行われたかや交渉が進んでいるか