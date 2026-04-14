お腹を痛めて産んだ子どもを、泣く泣く手放すことになったという女性もいるようです。今回は、義両親に子どもを奪われた人のエピソードをご紹介します。離婚を切り出した結果「田舎の裕福な家に嫁いで同居していた頃のこと。私は義両親たちと上手くやっていけなくて、次第に夫との関係も悪くなっていきました。そんな中、私は息子を出産。義両親は『大事な跡取りだから私たちが育てる』と言って、私から息子を奪いました。授乳もさ