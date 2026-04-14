真野恵里菜が14日までにインスタグラムを更新。11日に35歳の誕生日を迎え、夫のJ1鹿島アントラーズMF柴崎岳（33）から花を贈られたと明かし、写真を公開した。「誕生日に夫がお花をプレゼントしてくれましたバスケットいっぱいのお花とっても綺麗だからできるだけ長く良い状態を保てるようにお手入れ頑張る！！」と喜んだ。現在、Jリーグは明治安田J1百年構想リーグが開催され、鹿島は地域リーグラウンドEASTで首位に立ってい