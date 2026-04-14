SNSで知り合い、親近感を抱いた相手から「夫と離婚して一緒になりたい」「あなたと子どもをつくりたい」などと言われたことをきっかけに、秋田市に住む50代の男性が現金363万円をだまし取られる詐欺被害に遭いました。秋田中央警察署の調べによりますと、秋田市に住む50代の男性は先月上旬、SNSのTikTokで東京在住の女性を名乗る相手と知り合い、通話アプリ LINEでやり取りを重ねるうちに親近感を抱くようになりました。その後、相