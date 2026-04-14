12日に男鹿市で風車の羽根が折れた事故を受け、経済産業省の担当者が現地に入って事故原因の調査を行いました。山粼愛子記者「午前9時前です。関係者の車が次々と現場に入っていきます。きょうは経済産業省の立ち入り調査も行われる予定です」男鹿市船越の陸上風車の羽根が折れた事故は、発生から3日目を迎えました。14日は、経済産業省の担当者が初めて現地に入り、事故原因の調査を行いました。秋田市新屋で風車の羽根の落