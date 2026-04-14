入学シーズン。初々しい新入生たちが楽しそうに、あるいは緊張の面持ちとともに学校へ通う季節だ。そんな時期にふさわしい連続ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）の放送が始まった。 参考：松山ケンイチの“プロフェッショナルぶり”再び『時すでにおスシ!?』が描く大人の青春 新たなことを始めるのは、若者ばかりではない。永作博美が主演を務める『時すでにおスシ!?』は、子育てを終えて息子を社会人として飛び