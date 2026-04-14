ケイブが大幅安で４日続落。同社は１３日の取引終了後、未定としていた２６年５月期の業績予想を修正し、今期の最終損益が３２億円の赤字（前期は２億４６００万円の黒字）となる見通しを発表した。これまで１０円としていた期末配当予想は無配としており、見切り売りを促した。 今期の売上高予想は１１９億円（同１４．８％減）とした。事業ポートフォリオの整理に伴う減損損失などの特別損失を計上。構造改革を通じ