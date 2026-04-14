ｎｏｔｅが朝安後に切り返した。１４日午前１１時、マンガの投稿・販売ができる新機能「コミックビューア」の提供を、ｎｏｔｅの全クリエーターに対して始めると発表。これを手掛かりとした買いが株価を押し上げた。作品の公開から収益化まで一つの場所で完結させたいとのクリエーターの要望に対応する。これまでｎｏｔｅにおいてマンガは画像として投稿する形式が中心だった。新機能の追加により