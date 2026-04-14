シリコンスタジオは大幅安で４日続落し、上場来安値を更新した。１３日の取引終了後、２６年１１月期第１四半期（２５年１２月～２６年２月）の単独決算を発表した。売上高が９億４００万円（前年同期比８．５％減）、営業損益が１億６４００万円の赤字（前年同期は２１００万円の赤字）だったとしており、営業赤字幅の拡大を嫌気した売りが出ている。開発推進・支援事業が赤字に転落。受託開発の大型案件や、オンラインソ