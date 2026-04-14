「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１４日午前１１時現在で、ティアンドエスグループが「買い予想数上昇」で３位となっている。 この日の東京株式市場でＴ＆Ｓ・Ｇは３連騰。同社は製造業の生産管理システムの開発・運用保守を手掛ける。足もと米半導体株高を背景にキオクシアホールディングスの株価急騰が話題を呼んでいるが、Ｔ＆Ｓ・Ｇはそのキオクシアを主要顧客に持つことから