インフロニア・ホールディングスはしっかり。日本経済新聞電子版が１４日、「インフラ建設大手のインフロニア・ホールディングス（ＨＤ）は水道設備大手の水ｉｎｇ（スイング、東京・港）を買収する方針を固めた」と報じた。記事によると、買収額は９００億円超。スイングには三菱商事や荏原、日揮ホールディングスが出資しており、インフロニアは３社から全株式を取得するという。 報道を受け、インフロ