・カーブスＨＤはマド開け急伸、今期上方修正と優待拡充で ・ＣＣＴがストップ高カイ気配に張り付く、シグマクシスが５％超の大株主浮上で業容拡大期待高まる ・ＪＥＳＣＯがＳ高、系統用蓄電池など受注増加し２月中間期経常益２．２倍 ・ブックオフＧがマド開け続急伸、既存店・ＥＣ好調で今期業績予想を上方修正 ・東洋電が４日ぶりに大きく切り返す、６～２月期営業４７％増益を評価する買い集中 ・エレメンツ