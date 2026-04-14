コアコンセプト・テクノロジー＝値幅制限上限の１０５０円で張り付く異彩人気。企業向けにシステム開発及びコンサルティングなどのデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）支援ビジネスを展開する。システムインテグレーターを顧客にＩＴ人材の調達支援でも実績が高い。業績は増収増益基調が続いているが、株主構成にも思惑が浮上している。コンサル専業のシグマクシス・ホールディングス