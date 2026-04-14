ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』の番組関連動画の総再生数が、放送2日間で1億回を突破したことが発表された。（※） （関連：【画像あり】『今日好き』メンバーとCUTIE STREETの集合カット） 『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から4月12日午後10時まで30時間ノンストップで放送された特別番組。ABEMAの人気オリジナル番組の特別版に加え、同局ならではの挑戦的な企画を多数展開した