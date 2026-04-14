１４日の債券市場で、先物中心限月６月限は反発。米国とイランの和平協議継続期待を背景に時間外取引で米原油先物相場の上昇が一服し、インフレへの警戒感が和らいだ。 トランプ米大統領が１３日にイラン側が和平協議で合意することを望んでいるとの見方を示したほか、一部で「米国とイランが長期的な停戦に向けた次回の対面協議の開催について協議していることが分かった」と報じられた。米原油先物の上昇が一服するなか、