けさ（14日）、岡山市北区にあるJR津山線の踏切で女性が列車にはねられ死亡する事故がありました。事故の影響で列車に運休や遅れが出ました。 【写真を見る】JR津山線の踏切で女性が列車にはねられ死亡最大77分の遅れ約400人に影響【岡山】 踏切内に人が進入 JR西日本などによりますと事故があったのは法界院駅と岡山駅の間にある岡山市北区の天神縄手踏切です。午前6時40分ごろ、津山線の上りの快速列車の運転士が踏切に人が