バルセロナのFWラミネ・ヤマルが14日に敵地で行われるUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準々決勝第2戦のアトレティコ・マドリー戦に向け、「逆転するのは全く奇跡ではない」と語った。前日会見でのコメントをクラブ公式サイトが伝えている。8日にホームで開催された第1戦は0-2の完封負け。不利な状況で第2戦を迎えることになるが、18歳の至宝は逆転でのベスト4進出を信じて疑わない。「僕らは準決勝に行きたいと強く願っている