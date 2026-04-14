開催：2026.4.14 会場：ターゲット・フィールド 結果：[ツインズ] 13 - 6 [Rソックス] MLBの試合が14日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとRソックスが対戦した。 ツインズの先発投手はベイリー・オーバー、対するRソックスの先発投手はギャレット・クロシェットで試合は開始した。 1回裏、3番 ルーク・キーシャル 4球目を打ってレフトへのタイムリー