開催：2026.4.14 会場：トゥルイスト・パーク 結果：[ブレーブス] 4 - 10 [マーリンズ] MLBの試合が14日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとマーリンズが対戦した。 ブレーブスの先発投手はグラント・ホームズ、対するマーリンズの先発投手はエウリー・ペレスで試合は開始した。 4回表、4番 リアム・ヒックス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでマ