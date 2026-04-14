È¬ÌÚÍ¦À¬¡ÊFANTASTICS¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Íò¤¬2008Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿Ì¾¶Ê¡ÖOne Love¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥é¤Ç²Î¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û①Íò¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¤¦È¬ÌÚÍ¦À¬②È¬ÌÚÍ¦À¬¤¬Íá°á»Ñ¤Ç²Æ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¥¢¥«¥Ú¥éÈäÏª③È¬ÌÚÍ¦À¬¤Î¥Ô¥¢¥ÎÃÆ¤­¸ì¤ê ¢£È¬ÌÚÍ¦À¬¡Ö¤¢ーÀÄ½Õ¡×¡£Íò¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖOne Love¡×¤ò¥¢¥«¥Ú¥éÈäÏª È¬ÌÚ¤Ï¡ÖÍò¤µ¤ó¤ÎOne Love ¤Õ¤È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢ーÀÄ½Õ¡£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡È²Î¤Ã¤Æ¤ß