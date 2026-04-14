映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSで、目黒蓮（Snow Man）と高橋文哉によるユニークな動画が公開され、話題を集めている。 【動画＆写真】“心で会話”する目黒蓮＆高橋文哉／目黒蓮＆高橋文哉の2ショット／並んで歩く姿など場面写真／完成披露会の様子 ■目黒蓮と高橋文哉が“心で会話” 動画では、白背景のシンプルな空間にスツールを並べ、目黒と高橋が向かい合うように座って登場。 投稿文では「他人の心が