極東証券 [東証Ｐ] が4月14日昼(11:30)に非開示だった業績見通しを発表。26年3月期の業績予想は連結経常利益が前の期比16.0％増の40億円に伸びる見通しと発表した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 受入手数料の増加により、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益は増益となりました。