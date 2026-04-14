モリト [東証Ｐ] が4月14日昼(11:30)に決算を発表。26年11月期第1四半期(25年12月-26年2月)の連結経常利益は前年同期比51.8％増の10.4億円に拡大し、通期計画の37億円に対する進捗率は28.3％となり、5年平均の23.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.1％→6.2％に改善した。 株探ニュース