14日前引けの日経平均株価は反発。前日比1346.25円（2.38％）高の5万7849.02円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は953、値下がりは553、変わらずは65と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を479.10円押し上げ。次いでＳＢＧ が350.77円、キオクシア が109.82円、東エレク が92.52円、イビデン が32.92円と続いた。 マイナス