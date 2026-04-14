14日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数806、値下がり銘柄数518と、値上がりが優勢だった。 個別ではＪＥＳＣＯホールディングスがストップ高。ユニチカ、ＡＩメカテックは一時ストップ高と値を飛ばした。ドーン、クエスト、ユニカフェ、一正蒲鉾、富士山マガジンサービスなど36銘柄は年初来高値を更新。東洋電機製造、ＧａｍｅＷｉｔｈ、ミナトホールディングス、日本色材工業研