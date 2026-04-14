14日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比34.3％増の2786億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同44.8％増の2373億円だった。 個別ではＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー） 、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００