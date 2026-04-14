14日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数342、値下がり銘柄数193と、値上がりが優勢だった。 個別ではインフォメティス、ＥＬＥＭＥＮＴＳがストップ高。ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、ジェイフロンティア、ユニフォームネクスト、ｃｏｌｙ、ＶＡＬＵＥＮＥＸなど11銘柄は年初来高値を更新。ＱＤレーザ、イメージ情報開発、Ｋｕｄａｎ、ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ、ＭＦＳは値上がり率上位に買われた。