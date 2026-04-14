リンクをコピーする

14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ15326746.4 55650 ２. 日経Ｄインバ 2295524.04008 ３. 野村日経平均 1795038.9 60520 ４. 楽天Ｗブル 1195851.5 66250