いま気になる話題について街のみなさんにお話を聞いてきました。（藤井アナウンサー）「飲食料品や日用品、燃油など生活に関わるすべてのものがずーっと値上がり続いていますよね。そうした中、各ご家庭でいろいろな節約をしていると思いますが、私はマイボトルをボコボコになるまで使っています。数年前までは毎日のようにペットボトルのお茶を買っていたが、それをマイボトルの麦茶に変え、ウォーキングをする