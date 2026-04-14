13日、子どもとみられる小柄な遺体が京都・南丹市の山林で見つかりました。発見された場所は、行方不明となっている11歳の男子児童が通う小学校から約2キロの位置だといい、警察は引き続き身元の確認を行っています。 きのう遺体発見の一報を聞き、この付近をよく知る近隣住民からは驚きの声があがりました。 近隣に住む男性（80代）。13日夕方ごろに警察官の姿を多く見たと話します。 「午後4時半頃かな、その頃は少なかったが