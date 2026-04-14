4月12日に放送されたWRC・世界ラリー選手権の生中継に、チョコレートプラネットの長田庄平がゲスト出演。自身が取材したカスタムカーイベントでの一幕が話題となっている。【映像】超希少名車の“美爆音”＆壮観光景（実際の様子）長田が訪れたのは、3月21日に行われた『Red Bull Tokyo Drift 2026』。日本が誇るカーカルチャーの魅力を凝縮したナイトパーティーイベントで、会場には約500台ものカスタムカーやスポーツカーが