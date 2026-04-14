12日行われた自民党大会で陸上自衛隊員が国歌斉唱し「政治的行為」を禁止する自衛隊法に違反すると指摘されている問題で、小泉防衛大臣が「違反に当たらない」と述べました。この問題は、陸上自衛隊の中央音楽隊でソプラノ歌手を務める3等陸曹が12日に行われた自民党大会で国歌を斉唱し「隊員は選挙権の行使を除き、政治的行為をしてはならない」と定める自衛隊法に違反していると一部から指摘されているものです。小泉防衛大臣：