お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（47）が13日、自身のインスタグラムを更新。進学先を改めて公開した。10日にこの春から美大に進学することを報告した土屋。13日放送のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜前11・30）では進学先が日本大学芸術学部であることを公表した。放送を受け、「美大受験のこと今日で一切のシークレットは解除しました」と報告。「たくさんのあたたかいお言葉に感謝して勉強頑張り