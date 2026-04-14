お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が、13日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。自身の“部下にしたい後輩芸人”を明かした。これまで数々のマニアックなランキングを発表してきた同番組では、今後取り上げたい新たなランキングを、番組MCの「ウエストランド」井口浩之と久保田がプレゼンした。その中で、久保田が「会社の部下にしたい芸人ランキング」を挙げると、井