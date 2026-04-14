最大震度７を２度観測し、熊本、大分両県で関連死を含め計２７８人が犠牲となった熊本地震は１４日、最初の震度７を観測した「前震」の発生から１０年となった。熊本県益城町（ましきまち）役場前の震災記念公園では同日午前に献花台が設けられ、遺族らが犠牲者の冥福（めいふく）を祈った。２０１６年４月１４日の前震と同１６日の「本震」でともに震度７の揺れに見舞われた同町では、町全体の９８％にあたる約１万棟の家屋が