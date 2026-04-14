【ムーミントロール：冬のぬくもり】 4月28日 発売予定（ダウンロード版） 価格：2,550円（5月10日までは2,167円[15%オフ]） 7月30日 発売予定（パッケージ版） 価格： 通常版 4,480円 限定版 13,970円 架け橋ゲームズは、7月30日に発売を予定しているパズルアドベンチャー「ムーミントロ