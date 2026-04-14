【あつまれ どうぶつの森：更新データ「Ver.3.0.2」】 4月14日 配信開始 任天堂は4月14日、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用シミュレーション「あつまれ どうぶつの森」において、家具「はっぱのオブジェ」の配布を開始した。 本日4月14日に25周年を迎えた「どうぶつの森」シリーズ。これを記念して「あつ森」では、同シリーズのロゴにもなっている“はっぱ”を