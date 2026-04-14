米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は１３日（日本時間１４日）に今季１回目の「ＭＬＢスーパースター・ランキング」を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）が堂々の１位に選出された。同サイトによると、このランキングは「現時点で最もインパクトを残している選手５人」を選出する企画で、シーズンを通じて定期的に更新される予定だという。大谷は前日の時点で打者として１５試合で打率